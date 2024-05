Barella verso l’Inter. Due strade diverse per arrivare al rinnovo

L’Inter si prepara a rinnovare il contratto con Nicolò Barella. Il centrocampista di Simone Inzaghi è pronto a giurare ancora amore all’Inter alla fine di questa stagione. Delineati tutti i dettagli nelle scorse settimane, adesso manca solo la firma sul contratto.

FUTURO – Nicolò Barella è pronto a rinnovare il contratto con l’Inter. Archiviato lo scudetto con i nerazzurri vinto qualche settimana fa, adesso il centrocampista nerazzurro si prepara a chiudere al meglio la stagione per poi dedicarsi con calma al rinnovo con i nerazzurri. L’azzurro metterà bianco su nero in estate, magari poco prima della partenza per gli Europei di calcio in Germania se la parte societaria di Steven Zhang sarà delineato o subito dopo la rassegna continentale. L’idea è quella di continuare insieme almeno fino al 2029. L’ennesima promessa di fiducia tra Nicolò Barella e l’Inter che non cambierà sicuramente per qualche giorno in più o in meno.

FIRMA – I dettagli a cui lavorano l’agente e Marotta sono stati delineati alla vigilia della partita di Champions League contro l’Atletico Madrid. Il centrocampista sardo, che quest’anno sarà anche leader con la maglia dell’Italia, non ha mai messo in discussione il rinnovo a Milano. Adesso manca solo l’ultimo step con Barella che arriverà a guadagnare una cifra intorno ai 7 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra da record per un centrocampista intergalattico.