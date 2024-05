Matri: «Inter, Marotta ha inciso! Conte ha portato mentalità vincente»

Matri ha elogiato lo splendido lavoro fatto da Marotta e dal resto della dirigenza nel corso di questi anni all’Inter, dalla scelta di puntare su Antonio Conte fino ad arrivare a Simone Inzaghi. L’ex calciatore ne ha parlato dagli studi di DAZN.

PERCORSO VINCENTE – Alessandro Matri ha parlato così del percorso fatto dall’Inter in questi anni: «Per me Conte ha dato lo step in più a tutta l’Inter, la mentalità vincente è stata data da lui, questo dobbiamo riconoscerglielo. Lui è quello che ha l’incisività maggiore sulla mentalità vincente di una squadra, ha fatto riassaporare la vittoria a dei giocatori che non hanno mai vinto in carriera alzando il livello della squadra. Poi è venuto tutto dopo, anche Marotta ha inciso molto nel portare Conte e successivamente nelle scelte di mercato, i parametri zero e Inzaghi».