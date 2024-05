De Ketelaere trascina l’Atalanta: un altro passo verso l’Europa. Roma nel limbo!

Atalanta-Roma, sfida per il posto in Champions League, termina 2-1. Per i due club ancora è da decidere, per altre due squadre invece è tutto già matematicamente deciso.

DOPPIETTA – Atalanta-Roma, big match della domenica sera che conclude la trentaseiesima giornata di Serie A. La sfida al Gewiss Stadium di Bergamo vale la conquista del posto in Champions League per la prossima stagione. La squadra padrone di casa approccia allo scontro diretto col piglio giusto, sbloccando le marcature al 18′ del primo tempo. Il merito va tutto all’ex milanista De Ketelaere che batte prima Mancini e poi il portiere Svilar. Dopo solo due minuti la storia si ripete: è ancora lui al 20′ a mettere a segno il 2-0 dell’Atalanta dopo un’azione corale che porta la firma di Scamacca e Koopmeiners.

Atalanta-Roma, il finale decide il futuro in Europa

QUALIFICAZIONI – La Roma di De Rossi fa davvero fatica a venire fuori e riesce a farlo solo al 65′ del secondo tempo e attraverso un rigore. L’arbitro lo assegna per un fallo su Abraham e Pellegrini lo trasforma dal dischetto nel 2-1. I giallorossi ci credono, spinti anche dalla voglia di trovare tre punti utili alla rincorsa al posto in Europa, che potrebbe eventualmente comunque arrivare da sesta classificata nel caso di vittoria dell’Atalanta nella finale d’Europa League. Niente da fare, però: il punteggio definitivo di Atalanta-Roma resta 2-1. I bergamaschi, con una partita in meno, si portano tre punti avanti e regalano aritmeticamente la qualificazione ad altri due club di Serie A.