Ventola: «L’Inter non va mai oltre gli schemi! Inzaghi non sa cambiare»

Anche Ventola si iscrive alla lunga lista di chi ritiene che molti dei problemi dell’Inter siano legati a Inzaghi. Sulla Bobo TV, l’ex attaccante segnala come l’allenatore dovrebbe osare di più soprattutto a gara in corso.

ERRORI ATAVICI – Nicola Ventola si era già espresso e lo ripete, senza risparmiare frecciate a Simone Inzaghi: «Non vorrei essere ripetitivo, però l’Inter la vedo come una squadra che non sa andare oltre gli schemi. Cioè: quando ha una squadra chiusa, che non vuole fare la partita, non ha gente che sa saltare l’uomo o fa qualcosa. Quando anche in casa abbiamo visto brutte partite te le inventa la giocata del singolo, come Federico Dimarco o Edin Dzeko. Ha dei giocatori in una rosa molto forte, ma quando deve fare la partita ed è chiuso anche se ha giocatori forti singolarmente l’allenatore oltre il suo orticello non sa fare. A gara in corso non sa cambiare in maniera diversa, solo attaccante per attaccante e centrocampista per centrocampista. Inzaghi va in difficoltà quando deve inventarsi qualcosa di diverso».