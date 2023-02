Caso: «Inter deludente. Problemi di personalità e senza gruppo. Serve…»

Caso, allenatore ed ex calciatore dell’Inter, si scaglia contro il club nerazzurro dopo la sconfitta di Bologna. L’ospite di “Piazza Affari”, trasmissione sulle frequenze di TMW Radio, individua i problemi degli interisti.

DELUSIONE COCENTE – Domenico Caso avanza il proprio disappunto per la stagione dell’Inter. Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione “Piazza Affari”, l’allenatore e ex calciatore, afferma: «Quello che poteva fare l’Inter quest’anno si è visto subito. Eppure è una squadra che ha un’ossatura non per niente inferiore al Napoli. Nonostante il blasone e l’organico che ha, l’Inter il campionato l’ha buttato via già l’anno scorso e quest’anno di nuovo. Credo che sia non una delusione non cocente ma di più, soprattutto per i tifosi, che vedono questa squadra senza equilibrio e con un’alternanza di prestazioni che lasciano a desiderare. L’anno scorso la Lega gli ha spostato il big match di Bologna a fagiolo. Era una partita che non contava niente e c’ha rimesso lo scudetto. Una squadra che si gioca il campionato non può mai perderlo per una sfida che ai rossoblù non interessava niente. Questo è un problema di carattere, di personalità. Sì, è vero, hanno vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, ma io credo che, alla fine, è il campionato che suggella il lavoro straordinario. Ora mi auguro che possano passare il turno in Champions League col Porto. L’Inter si dovrà interrogare, a cominciare dall’allenatore e da tutto l’organico perché è incredibile quello che gli sta succedendo. Fateci caso, l’Inter ha sempre avuto degli atteggiamenti strani in campo quando viene sostituito qualcuno. Questo significa che all’Inter non c’è un gruppo. Bisogna remare tutti dalla stessa parte, non si possono addossare delle colpe a qualcun altro o far vedere platealmente che ci sono delle situazioni che non piacciono».