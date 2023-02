VIDEO – Verona-Fiorentina 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Fiorentina, posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



CHE GOL! – Verona-Fiorentina 0-3 nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. Vittoria scintillante della Fiorentina, soprattutto per la prodezza balistica di Cristiano Biraghi che chiude i conti. Al 12′ Jonathan Ikoné scappa via a Pawel Dawidowicz sulla destra, corsa e assist al centro per Antonin Barak che controlla e segna sotto la traversa. Non esulta, visto il suo passato al Verona molto recente. Alla mezz’ora potrebbe pareggiare l’Hellas, ma il sempre negativo Kevin Lasagna di testa riesce nell’impresa di mandare a lato solo davanti alla porta. Su angolo la Fiorentina raddoppia, con una deviazione di Arthur Cabral a centro area su corner da sinistra. Il subentrato Adolfo Gaich sfiora l’1-2 all’87’, con un colpo di testa su cross da sinistra sul palo. Ma poco dopo (89′), su punizione da centrocampo, il subentrato Biraghi si inventa una parabola imprendibile per Lorenzo Montipò. L’ex Inter calcia senza pensarci due volte, sfruttando la disattenzione del Verona, e segna un gol sensazionale.

Video con gli highlights di Verona-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.