Ventola: “Inter, Conte bravo a riprendere subito. Campionato…”

Ventola è intervenuto in collegamento nel prepartita di Parma-Inter, posticipo della ventottesima giornata di Serie A. L’ex attaccante nerazzurro si è espresso sulla sfida di stasera, dando Conte come uomo chiave (pur essendo squalificato) per trovare le motivazioni giuste.

RIPRENDERSI SUBITO – Così Nicola Ventola, che ricorda quando andò a segno nel settembre del 2001 al Tardini: «Il mio gol in Parma-Inter? Sì che me lo ricordo! Prendo sempre in giro Sébastien Frey, è stato un tiro beffardo di sinistro. Lo prendo sempre in giro, gli dico che era un tiro a due all’ora (ride, ndr). Stavamo andando bene con Héctor Cuper, mancavano Christian Vieri e Ronaldo. Mi sono sentito importante in quell’Inter lì, peccato che quella partita finì 2-2 con gol all’ultimo minuto del Parma. Che partita sarà questa sera al Tardini? Abbiamo visto che il Parma è una squadra ostica: parte bene in contropiede e può far male. Roberto D’Aversa lo conosco dai tempi di Siena, dove eravamo compagni di squadra, ed è un buon allenatore: attenzione. È un peccato che sia arrivato il pareggio con il Sassuolo, ma Antonio Conte è bravo a riprendere subito. C’è sempre fiducia e speranza: è un campionato strano, tutto può succedere».