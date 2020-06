Biraghi: “Dobbiamo comportarci da grande squadra, importante vincere”

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Parma-Inter, posticipo della ventottesima giornata del campionato di Serie A

COMPORTARSI DA GRANDE – Biraghi vuole il riscatto dopo il pareggio contro il Sassuolo: «Oggi sappiamo che dobbiamo comportarci da grande squadra, la grande squadra che quando non ottiene qualcosa in una partita lo ottiene in quella successiva».

DI NUOVO TITOLARE – Biraghi sarà ancora una volta titolare: «Avere continuità è importante. Oggi è importante vincere al di là di chi gioca e non gioca per tornare sulla strada giusta».