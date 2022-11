Valenti: «Inter col Porto? Evitate 3 big e Benfica! Marotta razzo a Inzaghi»

Ciccio Valenti si è espresso sull’Inter e sul sorteggio di Champions League col Porto. Poi si concentra sulle parole di Beppe Marotta nei confronti della sconfitta contro la Juventus (vedi articolo)

CHAMPIONS E CAMPIONATO − Le parole di Giacomo Ciccio Valenti su Porto e Juventus in collegamento a Pressing Lunedì: «Sorteggio? Non abbiamo beccato City, Real e Chelsea nonché il Benfica. Va bene così. Rispetto agli altri anni, tra adesso e la Champions ci sarà un Mondiale. Da capirà come e quando torneranno i giocatori. Oporto è bella come città. Juventus estremamente cinica. Nel momento in cui l’Inter ha creato la traversa con Calhanoglu, poi è arrivata la ripartenza di Kostic e il gol di Rabiot. Oggi qualcuno ha sottovalutato cos’ha detto Marotta. Messaggio, un razzo su Inzaghi».