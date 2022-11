Sorrentino: «Inter, la società ha colpe. Si parla di soldi che non arrivano!»

Sorrentino ha parlato delle colpe in casa Inter che ha avuto un inizio di stagione negativo. Tra i colpevoli anche la società, rea di non dare tranquillità allo spogliatoio

COLPEVOLE − Secondo Stefano Sorrentino, tra i capi d’imputazione del momento dei nerazzurri c’è anche lo squilibrio della proprietà: «La società tra i colpevoli, è da due anni che si sente che è in vendita. Si dice che i soldi arrivano, si vende, non si vende. Nello spogliatoio arriva tutto questo. L’Inter è reduce da diverse sconfitte negli scontri diretti. Non arrivano i soldi per comprare i giocatori e quelli per rinnovare». Le sue parole a Pressing Lunedì.