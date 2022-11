Polizzi sui sorteggi degli ottavi: «L’Inter può battere il Porto ma attenzione a…»

Polizzi traccia il quadro tecnico del Porto, avversaria sorteggiata dall’Inter per gli ottavi di UEFA Champions League. Nello studio di Sky Sport 24, il giornalista spiega cosa potrebbe impensierire i nerazzurri.

ABORDABILE – Davide Polizzi dice la sua sull’avversaria dell’Inter sorteggiata per gli ottavi di UEFA Champions League. Il giornalista, durante il suo intervento a Sky Sport 24, dichiara: «Urna malevola ai sorteggi per il girone ma benevola per quelli degli ottavi perché il Porto (vedi articolo) è più abbordabile per l’Inter. La squadra portoghese è equilibrata e con tanta qualità in mezzo al campo. Probabilmente il giocatore che i nerazzurri devono tenere maggiormente d’occhio è Mehdi Taremi. Sa segnare e sa come inserirsi con movimenti importanti nell’area di rigore avversaria. Il Porto è una squadra che l’Inter può battere tranquillamente, però facendoci attenzione». Questo il quadro tecnico di Polizzi sulla prossima squadra che i nerazzurri sfideranno in campo europeo.