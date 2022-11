Freitas: «Porto abile in Champions League ma con l’Inter sfida equilibrata»

Freitas commenta la condizione del Porto, squadra che l’Inter dovrà affrontare agli ottavi di Champions League (vedi articolo). In collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, il dirigente sportivo spiega quali possono essere i calciatori più ostili del club portoghese.

– Carlos Freitas fa il punto della situazione sul Porto, squadra sorteggiata per gli ottavi di Champions League dell’Inter. L’ospite di Radio Sportiva dichiara: «Bisogna pensare che il Porto è una delle squadre europee con più presenze in Champions League. È una squadra abituata a questo tipe di partite. Ha cominciato male il girone però si è ripresa con quattro vittorie di fila. L’Inter rimane l’Inter, con grandi singoli. Potrà essere una sfida molto equilibrata. La coppia di attaccanti del Porto sta facendo bene, sia a livello di gioco sia realizzativo. Ma anche i due centrocampisti Otávio e Uribe sono la macchina del gioco. Sono molto prestanti fisicamente e hanno tanto ritmo. Poi il portiere non è assolutamente da sottovalutare». Questi i punti di forza della squadra portoghese, secondo Freitas.