Adani: «La Juventus poteva perdere 0-4! Battuta l’Inter con giusta cattiveria»

Il giorno dopo di Juventus-Inter è ancora più duro per l’ambiente nerazzurro. Sicuramente è tempo di analisi e questa volta ad intervenire sulla gara è stato Adani, in collegamento dalla Bobo TV su Twitch.

POCA CATTIVERIA – Il giorno successivo a Juventus-Inter è quello in cui iniziano le prime analisi sui motivi della sconfitta nerazzurra. Il 2-0, la quinta sconfitta in campionato e la vetta lontana 11 punti. Daniele Adani è intervenuto su Twitch con la Bobo TV, dicendo: «È un tesoro ciò che ha ottenuto la Juventus. La squadra bianconera ha fatto la peggior stagione in Champions League, arrivando a pari punti col Maccabi Haifa. Va a giocare il derby d’Italia senza aver mai battuto una pari grado in 16 mesi. La partita era molto più difficile per i bianconeri. L’anno scorso all’Allianz Stadium la Juventus ha nettamente meritato, voglio rimarcare che il merito non è proporzionale sempre all’ottenuto. Se la Juventus avesse vinto quella partita avrebbe lottato per lo scudetto. La squadra di Massimiliano Allegri non ha meritato di vincere, ma ha tirato fuori la cattiveria, che era l’unico modo per vincere. Poteva essere sotto di 4 gol al primo tempo. Hanno vinto perché si sono ricordati una cosa dentro le buone partite: i bianconeri sono stati famelici, spietati e non hanno tradito quell’atteggiamento. L’Inter è stata migliore da un punto di vista calcistico, ma non per atteggiamento. Alla Juventus è bastato questo anche grazie a Filip Kostic, che lascia il sangue sul campo e dà tutto. Fa corse di passione, di rivalsa, di orgoglio, non accetta il fallimento. Lì io rivedo la Juventus, che non ha meritato ma ha fatto rivedere qualcosa». Adani ha analizzato così la partita tra le due squadre, che rimangono ancora lontane dalla vetta occupata dal Napoli, primo a 35 punti senza sconfitte.