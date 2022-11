Oppini: «Skriniar altro atteggiamento! Juventus-Inter? Niente da dire se…»

Il tifoso bianconero Franco Oppini, a Pressing Lunedì, ha fatto una puntualizzazione su Skriniar e sul suo atteggiamento in campo. Poi su Juventus-Inter dice la sua

DERBY ED ERRORI − Franco Oppini si concentra sulla gara di Torino e prova a spiegare le colpe in casa nerazzurra: «Juventus-Inter ci ha fatto risorgere almeno in campionato facendo rivincere alla Juventus uno scontro diretto. I giovani hanno fatto capire che questa squadra ha voglia e fame. Va anche detto però ieri nel primo tempo se fossimo stati sotto 2-0 non c’era niente da dire. Barella errore grave nonostante sia uno dei migliori centrocampisti al mondo. In estate non mercato intelligente. Skriniar doveva andare e Bremer era pronto. Se l’Inter non avesse preso Lukaku e avesse puntato su Bremer e Dybala probabilmente starebbe meglio. L’atteggiamento di Skriniar è diversissimo rispetto a quello della stagione scorsa».