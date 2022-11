Pieri: «Gol Danilo? Non è nel regolamento! Ma non scherziamo sul rigore»

Danilo si è visto annullare un gol al 63′ di Juventus-Inter perché fatto di mano (vedi moviola). Nonostante il regolamento sia abbastanza esplicito in materia (non si può segnare direttamente con la mano o il braccio), l’ex arbitro Pieri a Calcio Totale su Rai Sport + lo discute.

SEGNA CON LA MANO – Tiziano Pieri ha qualcosa da ridire sull’annullamento del gol di Danilo da Silva in Juventus-Inter: «È stato un episodio controverso. Non è contemplato nel regolamento, devo fare questa precisazione. L’arbitro era Daniele Doveri, ha diretto molto bene, in VAR Room c’era Aleandro Di Paolo che ha grande esperienza. C’è un cross su calcio d’angolo da parte di Filip Kostic, si avventano sul pallone sia Danilo sia Stefan de Vrij. L’episodio è controverso, la regola dice che se il pallone entra in porta a seguito di una giocata di un attaccante che tocca con la mano o il braccio dev’essere annullato. C’è un particolare: il replay mostra de Vrij che trattiene il braccio di Danilo, non in possesso del movimento. Io avrei annullato, però vedendo questa cintura avrei mandato l’arbitro davanti al monitor per giudicare questa cintura. Da rigore? Non scherziamo. Dobbiamo discutere se è da annullare per questa cintura».