Marotta: «Inter-Porto, decide il campo. Rinnovo Skriniar? Fissato nuovo incontro»

Giuseppe Marotta dopo Simone Inzaghi (vedi QUI) commenta i sorteggi di UEFA Champions League con l’Inter che agli ottavi di finale sfiderà il Porto. Poi l’AD dell’Inter è tornato a parlare della sfida con la Juventus e il rinnovo di Milan Skriniar. Le sue parole su Sportmediaset.

SORTEGGI E RINNOVO – Anche Giuseppe Marotta commenta i sorteggi di UEFA Champions League: «Sulla carta sembra favorevole ma come sempre decide il campo. Milan Skriniar? Nel corso di questa settimana dovremmo avere un incontro col suo agente, dobbiamo arrivare a conclusione. Milan è molto attaccato alla maglia».

CONTRO LA JUVENTUS – Marotta torna a parlare della sfida con i bianconeri: «Con la Juventus sconfitta meritata. Non guardo mai le statistiche ma in questo caso devono imporci riflessioni importanti. Abbiamo preso 19 gol, di cui 16 in trasferta con 4 sconfitte. Siamo l’Inter e non siamo abituati a questi numeri, serve un’analisi interna approfondita. Tante le sconfitte fuori casa, dobbiamo capire perché c’è questa differenza tra casa e trasferta».