Valcareggi accusa: «Fiorentina danneggiata da Valeri! Dzeko? Fallo netto»

Furio Valcareggi dagli studi di Rai Sport critica fortemente le decisioni di Paolo Valeri durante la partita tra Fiorentina e Inter. L’opinionista ritiene inaccettabile il comportamento dell’arbitro soprattutto sull’episodio Milenkovic-Dzeko

FIORENTINA DANNEGGIATA – Nel programma Calcio Totale targato Rai Sport non passa indenne da critiche la gestione della partita Fiorentina-Inter da parte di Paolo Valeri, l’arbitro di giornata. Furio Valcareggi ha commentato così l’episodio clou che ha visto protagonisti Edin Dzeko e Nikola Milenkovic: «La spinta di Dzeko su Milenkovic è fallo netto. Questo è un fallo evidente, andava fischiato e la partita sarebbe finita 3-3. Paolo Valeri ha danneggiato fortemente la Viola. Ho visto rigori fischiati per lievi tocchi sulla schiena, fuorigioco fischiati per un dito oltre la linea. Su questo episodio non ci sono storie, l’arbitro ha totalmente sbagliato!».