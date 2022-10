VIDEO – Cremonese-Sampdoria 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cremonese-Sampdoria, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini.



IL PRIMO SORRISO – Cremonese-Sampdoria 0-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Quattro giorni dopo essersi sbloccata in Coppa Italia, la Sampdoria vince la sua prima partita in campionato. È anche il primo successo per Dejan Stankovic, proprio alla vigilia della sfida con l’Inter di sabato sera al Meazza. La Cremonese spreca in avvio, quando David Okereke subisce un pestone da Bruno Amione appena dopo aver tirato. Il VAR manda l’arbitro a dare rigore al monitor, ma al 7′ Cyriel Dessers calcia male centralmente ed Emil Audero respinge. Proprio Dessers prova a farsi perdonare a inizio ripresa, ma gira a lato su cross da sinistra. Un minuto dopo Audero invece si oppone a un tentativo di Charles Pickel molto insidioso. Nella Sampdoria entra Manolo Gabbiadini, che al 62′ grazia la Cremonese calciando addosso a Marco Carnesecchi solo davanti al portiere. Al 78′ però l’attaccante, su un traversone, anziché calciare fa sponda di testa e nell’area piccola Omar Colley segna a porta vuota. Grigiorossi scavalcati e ora ultimi da soli, senza vittorie.

Video con gli highlights di Cremonese-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.