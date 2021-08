Tuchel: «Lukaku viene dal Chelsea, farà bene. Abituato a giocare in grandi club»

Il Chelsea è in campo in questi istanti contro il Crystal Palace, ancora senza Lukaku che non può debuttare oggi. Sull’ex numero 9 dell’Inter si è espresso, nei minuti immediatamente precedenti al match, il suo nuovo manager Tuchel.

CAMBIO DI MAGLIA – Thomas Tuchel accoglie Romelu Lukaku dopo averlo preso dall’Inter: «Non è un segreto che abbiamo avuto difficoltà l’anno scorso nel fare gol con gli attaccanti a disposizione. Penso che Lukaku possa portare grande esperienza: lui, per prima cosa, è abituato a fare tanti gol e a giocare in grandi club. Può aiutare a togliere la pressione ai compagni ed essere un esempio per loro. Lui viene dal Chelsea e farà bene per il Chelsea».