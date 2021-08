Insigne all’Inter? Intanto Spalletti lo schiera nell’ultima amichevole del Napoli

Si sta parlando tanto di Insigne all’Inter in questi giorni, anche oggi (vedi articolo). L’attaccante e capitano del Napoli, intanto, sarà titolare nell’amichevole che la squadra di Spalletti giocherà col Pescara alle 17.30.

LE SCELTE – Dopo una settimana in cui si è parlato tanto di mercato Luciano Spalletti non rinuncia a Lorenzo Insigne. L’attaccante è regolarmente presente nella formazione iniziale dell’amichevole Napoli-Pescara, in programma alle ore 17.30 a Castel di Sangro. Un (mezzo) segnale su come l’ex allenatore dell’Inter non si preoccupi delle voci di mercato sul suo capitano, nonostante la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2022 sia molto complicata e non si escluda una partenza di Insigne entro il 31 agosto (coi nerazzurri indicati come opzione forte). Ecco la formazione ufficiale del Napoli per la partita col Pescara: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.