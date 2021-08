Insigne non è incedibile. Il Napoli fa il prezzo e l’Inter resta in attesa

Lorenzo Insigne sembra essere più vicino a lasciare il Napoli. La trattativa per il rinnovo del contratto che lo lega alla società partenopea è in stallo. Il Napoli non lo ritiene incedibile e fissa il prezzo, mentre l’Inter osserva.

Col passare dei giorni Lorenzo Insigne sembra essere sempre più lontano dal Napoli. La trattativa per il rinnovo del contratto tra la società partenopea e il suo capitano e uomo simbolo sembra essere ormai impantanata e al momento non si vedono margini per sbloccarla. Secondo “Sky Sport”, considerando anche l’età del giocatore, in casa Napoli si comincia a riflettere sempre più concretamente a un futuro senza Insigne. Il prezzo per il giocatore sarebbe di 25-30 milioni trattabili, una somma alta, ma non impossibile per i club pretendenti. Tra questi c’è l’Inter, la società data più vicina a Insigne in questi ultimi giorni, che resta in attesa osservando l’evolvere degli eventi.