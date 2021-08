Inter-Dinamo Kiev, i due nuovi fuori ma torna Calhanoglu: la formazione – Sky

Inter-Dinamo Kiev prenderà il via alle ore 18.30. A Monza non ci saranno, almeno in campo, i due nuovi acquisti Dumfries e Dzeko dato che non è ancora arrivata l’ufficialità. Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport 24, dà come possibile il ritorno di Calhanoglu.

SENZA NOVITÀ – Per Inter-Dinamo Kiev la formazione di Simone Inzaghi potrà contare solo su “mezzo” volto nuovo rispetto a Parma, ossia Hakan Calhanoglu. Secondo Andrea Paventi il turco, uno dei nuovi acquisti fin qui ufficiali (l’altro è Alex Cordaz), ha recuperato dal leggero affaticamento che l’ha tenuto fuori al Tardini ed è a disposizione. Dovrebbe giocare a centrocampo con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic, nelle prove generali del terzetto per Inter-Genoa. Attacco quindi obbligato con Andrea Pinamonti e Martin Satriano, come esterni Matteo Darmian e Ivan Perisic. La difesa è quella già vista sei giorni fa e che, presumibilmente, sarà la titolare in stagione. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Dinamo Kiev, secondo Sky Sport: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Satriano, Pinamonti.