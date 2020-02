Trevisani: “Handanovic, rientro non era sicurezza per l’Inter....

Trevisani: “Handanovic, rientro non era sicurezza per l’Inter. Padelli…”

Handanovic anche stasera non giocherà, saltando la quarta partita consecutiva. Per Lazio-Inter fra i pali ci sarà di nuovo Padelli, e Riccardo Trevisani a “Sky Saturday Night” ha spiegato perché la società alla fine non ha preso Viviano.

FRA I PALI – Riccardo Trevisani analizza la scelta dell’Inter di non tesserare Emiliano Viviano: «Se Samir Handanovic torna presto non ha senso prendere un terzo portiere. La sicurezza che Handanovic torni presto non ce l’hai, per questo era nata l’idea di prendere un altro portiere. Questo perché se Daniele Padelli continua ad avere delle incertezze come nel derby devi avere un’alternativa. Il portiere è un mestiere completamente diverso da tutti gli altri, psicologicamente è diverso da tutti. È peggio anche del centravanti, perché se sbaglia un portiere hai preso gol».