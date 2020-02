Lazio-Inter, la prima di tre trasferte che definiscono la stagione

Lazio-Inter è uno scontro diretto a tutti gli effetti. La prima (a pari punti con la Juventus) va in casa della terza (a -1), alle 20.45 all’Olimpico si attende grande spettacolo: per i nerazzurri è il primo di tre test esterni che diranno tanto sull’esito della stagione.

L’ORA DELLA VERITÀ – Lazio-Inter, poi la Juventus ancora in Serie A e il Napoli in Coppa Italia. Tre delle prossime quattro trasferte dell’Inter (l’altra è il Ludogorets giovedì in Europa League) hanno un valore incalcolabile, perché definiscono come potrà indirizzarsi la parte finale di stagione e con essa la possibilità di tornare ad alzare un trofeo dopo nove anni. Le prime due sono le gare contro le altre due rivali per il titolo in campionato, e sono da prendere una alla volta. Stasera c’è la Lazio, un osso durissimo: non perde dal match d’andata, ha in Ciro Immobile l’indiscusso capocannoniere e un impianto di gioco collaudato. Servirà l’Inter migliore, come nella ripresa del derby: le versioni sbiadite del primo tempo col Milan e di mercoledì meglio dimenticarle se si vuole vincere. Anche perché la Juventus è quasi scontato che batta il Brescia nel pomeriggio.

FERMARE GLI AVVERSARI – Problema portiere in casa Inter? Daniele Padelli ha preso tre gol sugli ultimi quattro tiri in porta subiti, Samir Handanovic è ancora malconcio. Antonio Conte riproporrà il numero 12, però con questo score la difesa (a partire dal grande ex Stefan de Vrij) dovrà per forza essere perfetta. In tal senso il rientro di Alessandro Bastoni può dare una mano, ma servirà l’aiuto di tutti. Non dovrebbe ancora essere l’ora di lanciare Christian Eriksen, ma intanto Lautaro Martinez ha scontato la squalifica e farà di nuovo coppia con Romelu Lukaku. Che mancherà l’incrocio col fratello Jordan, anche se Simone Inzaghi ha sulla sinistra l’unico assente (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Lazio-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.