Padovan: “Lautaro Martinez peso specifico Inter. Lukaku ha alternativa”

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez questa sera in Lazio-Inter tornerà a giocare in Serie A, dopo aver scontato due giornate di squalifica per l’espulsione col Cagliari. Lo farà accanto a Romelu Lukaku, permettendo così a Conte di rimettere la coppia d’attacco titolare. Giancarlo Padovan, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha commentato le scelte di formazione.

ATTACCHI A CONFRONTO – Giancarlo Padovan presenta Lazio-Inter di stasera parlando degli attaccanti, e iniziando da Felipe Caicedo: «Penso che sia un giocatore intanto che si è guadagnato la conferma, poi perché quando gioca segna sempre. È adattabile a qualsiasi compagno, anche se poi è sempre il solito che è Ciro Immobile. Lui, che ha delle caratteristiche che possono assomigliare a Immobile, è complementare: credo ci sarà lui per la forza fisica che sa sprigionare. Contro l’Inter la forza la devi mettere in campo. se vuoi avere una possibilità. Il rientro di Lautaro Martinez? Ha un peso specifico. È un giocatore che vede la porta, un giocatore che sa stare bene con qualsiasi compagno. È un giocatore che segna, è l’alternativa molto valida a Romelu Lukaku quando non trova il gol, che peraltro è molto raro. In ogni caso si aggiungono ai gol di Lukaku quelli di Lautaro Martinez».