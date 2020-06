Trevisani: “Hakimi? No a nuovi Cancelo, fatelo giocare....

Trevisani: “Hakimi? No a nuovi Cancelo, fatelo giocare. Inter, lui spinge”

Trevisani ha parlato dell’imminente arrivo di Achraf Hakimi all’Inter, sottolineando la propensione offensiva dell’esterno e paragonandolo a Cancelo. L’operazione tra i nerazzurri e il Real Madrid è in chiusura (qui gli ultimi dettagli di serata). Di seguito le dichiarazioni del giornalista negli studi di SkySport24

PROFILO OFFENSIVO – Riccardo Trevisani parla dell’ormai sempre più probabile arrivo del laterale a Milano durante “Summer Night” su Sky: «Hakimi è molto più bravo a offendere che a difendere. Facciamolo giocare, però, se no fa la fine di Joao Cancelo. Ricordiamo che il Liverpool che ha appena vinto la Premier League ha Alexander-Arnold e Robertson che spingono tantissimo sugli esterni. Conte ha cercato di marchiare l’Inter: alcune cose sono riuscite e altre no. I nerazzurri stanno facendo un percorso: potremo parlare quando avrà fatto 5 anni a Milano e non avrà vinto niente».