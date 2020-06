Parma-Inter, Dâ€™Aversa ha deciso il sostituto di Iacoponi. Formazione fatta?

Parma-Inter, D’Aversa ha deciso il sostituto di Iacoponi. Formazione fatta?

Condividi questo articolo

Parma-Inter è un match fondamentale non solo per i nerazzurri, ma pure per i gialloblù che cercano la qualificazione in Europa League. Domani alle 21.45 D’Aversa non dovrebbe dare grosse sorprese in formazione: scelto il sostituto dello squalificato Iacoponi.

IN CORSA PER L’EUROPA – Roberto D’Aversa è reduce dal trionfo 1-4 in casa del Genoa, ma per Parma-Inter non può concedersi turnover. Il Cagliari ha vinto stasera e si è portato a -1 dai gialloblù, che si giocano le posizioni per l’Europa League. Domani contro l’Inter non ci sarà Simone Iacoponi, ammonito sotto diffida e inevitabilmente squalificato: al suo posto scontato Kastriot Dermaku, perché altri centrali puri di ruolo non ce ne sono. L’alternativa sarebbe riportare Riccardo Gagliolo in mezzo, con Giuseppe Pezzella a sinistra, ma è molto remota. Da verificare le condizioni di Matteo Darmian: ha avuto piccoli fastidi fisici, se il tecnico non volesse rischiarlo c’è Vincent Laurini. A centrocampo favoriti i titolari Juraj Kucka, Hernani e Jasmin Kurtic, una novità potrebbe essere Matteo Scozzarella che nel caso rileverebbe il brasiliano. Il tridente del Parma, soprattutto dopo la tripletta di Andreas Cornelius, non sarà toccato. Questa la probabile formazione di D’Aversa per Parma-Inter: Sepe; Darmian, Bruno Alves, Dermaku, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.