Galante: “Hakimi come Maicon, sarebbe fantastico. Inter, serve tempo”

Galante ha commentato l’arrivo di Achraf Hakimi all’Inter (qui tutti gli ultimi dettagli). L’ex difensore sottolinea con entusiasmo il colpo in arrivo per i nerazzurri: di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb”

GRANDE COLPO – Fabio Galante tra campionato e l’arrivo imminente di Hakimi: «Sarebbe un colpo fantastico, ho letto in questi giorni che avrebbe rifiutato il Bayern Monaco e il Manchester City. È un giocatore classe ’98, rinforzerebbe ancora di più la squadra dell’Inter. Penso che Conte possa essere più che soddisfatto. Può essere il nuovo Maicon? Sicuramente per i tifosi dell’Inter sarebbe fantastico, Maicon al di là del fatto che ha vinto tutto, ha fatto delle cose straordinarie – dice Galante -. Ha tutte le qualità per diventare un giocatore di questo profilo. Percorso in campionato? Quando non vinci certe partite i processi ci sono e ci saranno sempre. L’Inter sta facendo un processo di crescita iniziato con Spalletti e proseguito con Conte e Marotta. È una società solida, ma per raggiungere certi obiettivi serve tempo e purtroppo ce n’è poco. Penso che l’Inter quest’anno ha le possibilità per fare ancora tanto, c’è anche l’Europa League».