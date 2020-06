Di Marzio: “Hakimi all’Inter, subito arrivo a Milano e visite mediche!”

Di Marzio dà ulteriori novità sull’arrivo all’Inter di Achraf Hakimi. Il giornalista di Sky Sport, attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, fa sapere quando il marocchino sarà a Milano e quando svolgerà le visite mediche con i nerazzurri. Qui i dettagli sul trasferimento.



COMPLETATO L’ACQUISTO! – Così Gianluca Di Marzio: “Le visite mediche di Achraf Hakimi con l’Inter martedì in giornata se non cambia il programma. Il suo arrivo a Milano forse già lunedì sera. Poi subito la firma, visto che non ci sono altri dettagli da discutere sul suo contratto”.