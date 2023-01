Trevisani: «Brozovic? C’è memoria corta! Dopo Spalletti, perno dell’Inter!»

Trevisani non è d’accordo sul possibile scambio Brozovic-Kessié. Il giornalista ritiene il centrocampista croato un perno fondamentale per l’Inter

SCAMBIO − In collegamento su Tutti Convocati, Riccardo Trevisani ha parlato dello scambio tra Inter e Barcellona: «Kessié-Brozovic? Non lo farei. Incredibile il livello di non memoria e di come ci dimentichiamo tutto. Calhanoglu fa le fiamme in mezzo al campo, ma anche da mezzala è forte e può far rifiatare Mkhitaryan. Daresti via un buon giocatore come Brozovic e prenderesti un altro buono come Kessié. Brozovic, che play, che giocatore! Dopo Spalletti non si può discutere sul fatto che debba essere considerato un perno della squadra, si poteva magari cedere prima della cura spallettiana».