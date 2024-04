Uefa, che svolta per l’Italia! Sesto posto in Champions League − CdS

La Uefa ha chiarito: la squadra che arriva sesta in Italia può andare in Champions League. Tutto dipende da Roma e Atalanta e dal loro cammino in Europa League e in campionato.

SESTA − Svolta dalla Uefa: se una tra Roma o Atalanta vince l’Europa League e c’entra il quinto posto in Serie A, allora la sesta classificata si qualifica direttamente in Champions League. Manca ancora una circolare ufficiale, ma un chiarimento importante c’è stato. L’Italia, davanti a tutti nel ranking, porterà già matematicamente cinque squadre nella nuova Champions League. Ma queste potrebbe diventare addirittura sei. In che modo? Se uno tra De Rossi e Gasperini dovesse tornare a casa con l’Europa League, il 22 maggio, chiudendo la Serie A al 5° posto, andrebbe ad aggiungersi al poker di squadre in testa ma permetterebbe pure alla sesta di qualificarsi. Dunque, così l’Italia potrebbe trovarsi con questo bottino: 4 posti dal campionato, 1 per la detentrice dell’Europa League e 1 grazie al ranking Uefa. Si tratta di una prospettiva, non solo per Roma e Atalanta, ma anche per Lazio, Napoli e Fiorentina. Tutte e tre, infatti, sono in corsa per arrivare seste.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota