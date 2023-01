Graziani: «Dzeko meriterebbe un rinnovo di tre anni, l’età però pesa»

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva riguardo la situazione di Edin Dzeko, protagonista ieri sera e in scadenza a giugno.

TRE ANNI – Secondo Ciccio Graziani, l’Inter deve valutare bene cosa fare con il contratto di Edin Dzeko: «Se tu guardi in prospettiva non ti devi innamorare di Dzeko. C’è il rischio che fai un altro contratto importante e poi il prossimo anno gioca molto meno. Se fosse tornato il vero Lukaku, lui avrebbe fatto un quarto delle partite fatte. A me è sempre piaciuto, però in prospettiva futura, ha senso affidarsi a gente di questa età? Dzeko meriterebbe un contratto di tre anni però la carta d’identità parla». La carta d’identità parla, al momento però parlano anche i gol del bosniaco, fondamentale anche quest’anno.