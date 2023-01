Pardo: «Dzeko classe mondiale, in 21′ consegna la Supercoppa all’Inter»

Pardo ha elogiato Edin Dzeko per la grandissima prestazione del bosniaco in Milan-Inter. A detta sua un giocatore straordinario, che ha spinto i nerazzurri verso la vittoria finale

CLASSE MONDIALE − Pierluigi Pardo ha evidenziato così la prestazione di Dzeko in Supercoppa: «Vittoria strameritata e meritatissima. Marchio di Dzeko straordinario, ed è una soluzione low cost degli ultimi anni dell’Inter assolutamente azzeccata così come Acerbi e Mkhitaryan. È un giocatore di classe mondiale, quando sta bene è di un livello enorme. Propizia il primo gol, fa il secondo. In 21 minuti consegna la coppa all’Inter. Il titolo della serata va assolutamente a lui». Le sue parole su Tutti Convocati.