Torino, nuovo rinforzo in difesa: ex Inter torna a giocare in Serie A

Il Torino l’ultimo giorno di mercato ha trovato l’accordo con un ex difensore di proprietà dell’Inter. Per lui si tratta di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza in Francia.

EX INTER – Andreaw Gravillon, ex difensore dell’Inter classe ’98, torna a giocare in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il francese sarà un nuovo rinforzo in difesa per il Torino, che ha trovato l’accordo definitivo con il Reims. Il giocatore presto sarà in Italia per sostenere le visite mediche.