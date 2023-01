Visnadi: «Skriniar? Secondo me l’offerta all’Inter non c’è mai stata»

Gianni Visnadi ha parlato riguardo la cessione di Milan Skriniar che probabilmente andrà via a zero a giugno e non ora a gennaio.

OFFERTA – Gianni Visnadi ha dei dubbi riguardo l’offerta di Milan Skriniar: «Non mi sorprende che rimanga. Già ieri sera erano fondamentali due incastri. Doveva arrivare l’offerta e l’Inter doveva trovare un sostituto. È strana l’asse Parigi Milano secondo me. Quest’estate l’offerta da 50 milioni viene rifiutata. Ora i giorni passano e quasi sicuramente andrà via a zero. Ciò mi fa dubitare che ci sia stata effettivamente. Idem per l’offerta di 10 milioni ora. Del resto stiamo parlando di un bravo difensore. Non posso credere però che il PSG vinca la Champions grazie a Skriniar. Per pagarlo ora o aspettare giugno a zero è ovvio cosa convenga». Visnadi è quindi sicuro dell’addio a giugno tra le parti.

DEMIRAL – Visnadi ha poi continuato parlando del sostituto: «È anche vero che bisognava trovare un sostituto. Fino a ieri doveva essere Demiral. Uno che tra sei ore gioca contro l’Inter. Un incastro macchinosissimo. Non mi stupisce dunque tutta questa situazione. Normale che parta a giugno». Chiude così il suo intervento a Radio Sportiva riguardo la questione di Skriniar.