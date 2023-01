Correa, ennesima chance in Inter-Atalanta? Una logica dietro alla scelta

Joaquin Correa sarà probabilmente titolare nell’attacco di Inter-Atalanta (stasera alle 21). Ennesima maglia da titolare per l’argentino, nonostante le ultime prove deludenti.

ANCORA PRONTO – Il fischio d’inizio di Inter-Atalanta si avvicina, e le scelte di formazione sono sempre più definitive. Simone Inzaghi attuerà un po’ di turnover in tutti i reparti, compreso l’attacco. Che sarà tutto in salsa tango. Con Lautaro Martinez (probabile capitano?) affiancato da Joaquin Correa. Nuova chance da titolare quindi per il Tucu, così come contro Empoli e Parma nelle scorse settimane. Una scelta discutibile, a giudicare dalle sue prestazioni. Ma che in realtà appare più che logica.

DECISIONI OBBLIGATE – Vincendo stasera, l’Inter approderà in semifinale di Coppa Italia. Avvicinandosi così alla possibilità di bissare il successo dello scorso anno. Tuttavia, bisogna tenere d’occhio il calendario. Che vede arrivare il derby di ritorno col Milan, nel posticipo di domenica sera. Inzaghi dovrà quindi dosare le forze dei suoi. Soprattutto in attacco, dove le opzioni sono al minimo storico. Romelu Lukaku deve ancora trovare la forma migliore, e non sono questi gli impegni più indicati per raccogliere minuti. Edin Dzeko al tempo stesso ha bisogno di maggior riposo per mantenere sempre il livello eccellente che sta mostrando da inizio 2023. Ecco perché, accanto all’intoccabile Lautaro Martinez, non vi sono altri compagni papabili. Spazio quindi a Correa, sperando che riesca finalmente a dare una svolta a questa stagione travagliata.