Demiral, non c’è la quadra con l’Atalanta: l’offerta dell’Inter – SM

Merih Demiral è il nome più vicino all’Inter per il post Skriniar. La società e l’Atalanta non hanno però trovato l’accordo.

QUADRA – Daniele Miceli ha parlato del post Skriniar a Sport Mediaset. Il nome più rilevante è quello di Merih Demiral dell’Atalanta: «L’Inter ieri ha sondato vari profili per la sostituzione di Skriniar, aspettando un’offerta che non è arrivata. Il primo profilo è Demiral. Non si è trovata però la quadra con l’Atalanta. L’Inter offriva eventualmente un prestito con diritto di riscatto a 20 milioni. Posizione rigida dei bergamaschi che deve fare i conti con l’infortunio di Palomino. Chiedevano un trasferimento a titolo definitivo o un obbligo di riscatto». Il turco potrebbe essere un’opzione per giugno per l’Inter.