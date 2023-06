Torino-Inter, le statistiche: la squadra di Inzaghi controlla palla e ritmo

L’Inter chiude il suo campionato di Serie A con il successo esterno sul Torino per 0-1 (qui tabellino e pagelle). Le statistiche della gara

STATISTICHE TORINO-INTER – L’Inter chiude in bellezza il so campionato di Serie A: il successo sul Torino per 0-1, il settimo nelle ultime otto gare, permette ai nerazzurri di chiudere almeno terza in campionato. Il possesso palla è nettamente a favore dei nerazzurri: 59% contro il 41% dei padroni di casa. La squadra di Juric è avanti sul dato dei tiri totali: 17 contro i 14 dell’Inter. Equilibrio sul conto dei corner, con i granata che ne hanno battuti 6 contro i quattro dell’Inter, e sui tiri nello specchio, 5 per la squadra di Juric, 4 per la squadra di Inzaghi.

ALTRI DATI – Due gli off-side rilevati, uno per parte. Sei i falli commessi dal Torino, 7 dall’Inter.