Torino-Inter 0-1, il tabellino della partita della 38ª giornata di Serie A

Torino-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-1: questo il tabellino della partita valida per la trentottesima giornata di Serie A 2022-2023.

VITTORIA ALL’ULTIMA – In attesa della finale di Champions League contro il Manchester City di sabato prossimo l’Inter chiude la Serie A con una vittoria e un posto sul podio. Lo fa di misura sul Torino, con lo stesso risultato e marcatore dell’andata: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato colpisce al 37’, con un bel sinistro dal limite che buca le mani a Vanja Milinkovic-Savic. Nella ripresa gran prima presenza in nerazzurro dopo diciannove anni per Alex Cordaz, che fa un miracolo su Antonio Sanabria. Poi anche un palo per Edin Dzeko, che però farà meglio a tenersi i gol per Istanbul. Nel recupero lo stesso Sanabria si mangia l’1-1, con il Torino che non può più sperare in un ripescaggio in Europa. Questo il tabellino di Torino-Inter.

TORINO-INTER 0-1 – IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (57’ Karamoh); Singo (81’ Seck), Ricci (69’ Linetty), Ilic (81’ Pellegri), Vojvoda (57’ Aina); Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Vieira, Adopo, Djidji, Gineitis.

Allenatore: Ivan Juric

Inter (3-5-2): Handanovic (65’ Cordaz); Darmian, de Vrij, A. Bastoni (65’ Acerbi); Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu (55’ Barella), Gosens (74’ Bellanova); Lukaku, Lautaro Martinez (55’ Dzeko).

In panchina: Onana, Asllani, D’Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Galetto – Ceccon; Minelli; VAR Chiffi; A. VAR Doveri)

Gol: 37’ Brozovic

Ammoniti: Calhanoglu, Gosens (I), Singo (T), Juric (T, allenatore)

Recupero: 1’ PT, 4’ ST