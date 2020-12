Toni: “Hakimi devastante! Mercato? Poco importante, per un motivo”

Luca Toni

Luca Toni esalta Achraf Hakimi dopo Verona-Inter. Ecco le parole del Campione del Mondo 2006, dagli studi di “90° Minuto”.

DEVASTANTE – Achraf Hakimi lascia estasiato Luca Toni, che gli attribuisce la palma di MVP di Verona-Inter. Il quale, per una volta, non è Romelu Lukaku (rimasto a secco). Ecco le parole di Toni: «Lukaku dà nell’occhio perché non ha fatto gol, ma ha fatto una gran partita. Ha fatto salire la squadra, ha giocato molto coi compagni. Però Hakimi ha fatto una partita devastante sulla fascia, andava al doppio degli avversari. E’ un giocatore veramente molto importante. Mercato? Non penso che il mercato sia molto importante per l’Inter, perché poi Conte fa sempre giocare quei dodici-tredici giocatori. Poi adesso, giocando solo una volta a settimana, saranno sempre quelli che giocano».