Eriksen scaricato da Marotta perché l’Inter ha il piano B: nome e cifre – SM

Eriksen Inter

Eriksen a gennaio lascerà l’Inter, come fatto capire benissimo da Marotta. Come riportato da Claudio Raimondi – giornalista di “Sport Mediaset” – a “Pressing Serie A” su Italia 1, la destinazione più probabile è in Inghilterra. E in casa nerazzurra si sta già preparando il terreno per l’erede in rosa

PIANO B INVERNALE – L’Inter farà mercato a gennaio, su questo non ci sono dubbi. Se Beppe Marotta ha scaricato pubblicamente Christian Eriksen (vedi dichiarazioni) è perché ha già in mano il piano B, ovviamente. Il nome è quello di Rodrigo De Paul, di cui si è già discusso con l’Udinese anche per la formula. L’Inter ha deciso di prenderlo in prestito con riscatto non immediato ma a 18 mesi. Quindi a giugno 2022, per alleggerire la situazione a livello di bilancio. Per quanto riguarda il budget, dipende se Eriksen andrà via in prestito o a titolo definitivo. La destinazione probabile vede l’Arsenal in vantaggio. A Udine, comunque, potrebbero andare sia Matias Vecino in prestito sia Andrea Pinamonti per limare la cifra finale. Si tratta di un’operazione da circa 30 milioni di euro. A centrocampo è De Paul il piano B dell’Inter post-Eriksen.