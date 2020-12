Carta (ds Cagliari): “Nainggolan importante, ma serve l’ok di tutti”

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan tra i giocatori messi sul mercato da parte dell’Inter. A gennaio potrebbe salutare il club per trasferirsi altrove. Il Cagliari da tempo lo segue, e per questo ne ha parlato il Direttore Sportivo Pierluigi Carta ai microfoni di “DAZN”.

A GENNAIO – Nainggolan messo sul mercato, l’Inter valute le offerte. Il Cagliari lo vuole, e di questo ne parla il Direttore Sportivo Pierluigi Carta ai microfoni di “Dazn”: «Il tre gennaio faremo un bilancio di entrate e uscite necessarie. Radja Nainggolan è un giocatore importante e non lo scopriamo certo noi, fa comodo a tante squadre. Per noi è legato anche da una questione identitaria, non solo per una questione tecnico-tattica. Per fare un affare è necessario avere l’OK da più parti, non solo una».