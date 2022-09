Thiago Motta risponde a Ranieri: «Addio Inter? Volevo andare, lo sapeva»

Thiago Motta risponde a Ranieri dopo le parole di quest’ultimo in merito all’esperienza di entrambi all’Inter. L’attuale allenatore del Bologna contraddice quanto detto dal suo ex tecnico nonostante ne parli con grande rispetto a ammirazione

LA RISPOSTA − Dopo le parole al Corriere dello Sport di Claudio Ranieri (vedi articolo), arriva la risposta di Thiago Motta: «Si tratta di un tecnico che mi ha dato tanto, anche solo per un breve periodo. Ranieri è una persona per cui ho solamente parole di ringraziamento per quello che mi ha dato. E sono orgoglioso di essere stato allenato da lui. La storia all’Inter è stata che io volevo andare e ne avevamo parlato in privato. Quindi lui sapeva perfettamente quello che era il mio desiderio in quel momento». Queste le parole in conferenza stampa di Thiago Motta.