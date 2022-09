Asllani sarà il sostituto di Brozovic in Inter-Roma! Un dubbio da sciogliere

Asllani giocherà per la prima volta da titolare con la maglia dell’Inter. A confermarlo lo stesso Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Il tecnico ha però un dubbio da scogliere a sinistra per Inter-Roma

L’ULTIMO DUBBIO − È arrivato il momento di Kristjan Asllani. Inzaghi ha scelto, sarà lui il giocatore che in Inter-Roma sostituirà l’infortunato Marcelo Brozovic. L’albanese chiamato ad un vero e proprio crash test in una gara complicatissima contro la squadra di José Mourinho. Alla vigilia del match di San Siro, Inzaghi ha però ancora un dubbio da sciogliere. A sinistra, è aperta la bagarre tra Federico Dimarco e Robin Gosens che si risolverà durante la rifinitura di Appiano Gentile, già peraltro in corso come riporta il collega di Sky Sport Matteo Barzaghi.