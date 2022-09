Ranieri: «All’Inter cambiò per colpa di Thiago Motta! Saltò tutto»

Ranieri è un doppio ex di Inter-Roma, ha allenato e giocato nei giallorossi per poi guidare i nerazzurri da settembre 2011 a marzo 2012. In una lunga intervista per il Corriere dello Sport, al direttore Zazzaroni, ricorda il suo passaggio da Milano non nascondendo la delusione per come finì anche a causa di Thiago Motta.

IL RAMMARICO – Claudio Ranieri undici anni fa subentrò a Gian Piero Gasperini dopo un inizio di stagione disastroso di quest’ultimo all’Inter. Durò sei mesi, poi lasciò a fine marzo ad Andrea Stramaccioni. Un’esperienza che Ranieri ricorda dividendola in due parti: «Partimmo bene bene bene. Le cose cambiarono a gennaio quando Thiago Motta decise di andare al PSG. Eravamo d’accordo che sarebbe partito a fine stagione, ma lui cambiò idea e fece pressione sul presidente che lo accontentò. Senza Thiago saltarono gli equilibri in campo, come un orologio nel quale si inceppa un singolo elemento e l’intero meccanismo ne risente. Capita, certo. Ci sono giocatori che hanno la funzione di equilibratori, fanno girare la squadra, la prendono per mano».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni