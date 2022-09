Zenga: «Assenza Lukaku? Non avevo dubbi! Ad Asllani concesso l’errore»

Walter Zenga, ex portiere storico dell’Inter, ha commentato la prossima e imminente gara di campionato dei nerazzurri contro la Roma. Le sue parole sull’assenza di Lukaku e sull’impiego quasi certo dal 1′ di Asllani

DUE ASSENZE PESANTI − Zenga commenta la gara fra Inter e Roma direttamente sul suo canale YouTube: «L’Inter si appresta ad affrontare in 4 giorni due squadre forte e complicate come Roma e Barcellona. Su Romelu Lukaku non avevo dubbi che non recuperasse, giocando ogni tre giorni bisogna andare sempre cauti. Gli infortuni muscolari non sono cosa di poco conto. L’altra assenza pesante è Marcelo Brozovic ma l’Inter ha comprato il suo alter ego: Kristjan Asllani. Anche se non giocherà bene fa nulla perché ha delle grandissime qualità. Giocatore polivalente. Può giocare sia in cabina di regia che da interno di centrocampo. E addirittura in un’Inter-Empoli di Coppa Italia ha fatto anche il trequartista».