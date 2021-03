Tecca: Â«Assenza Vidal? Un problema, ma Conte ha trovato alternativeÂ»

Tecca: «Assenza Vidal? Un problema, ma Conte ha trovato alternative»

Massimo Tecca

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di “Sky Sport 24” ha parlato di dell’Inter ed in particolare dell’assenza di Vidal in un momento fondamentale della stagione dei nerazzurri

ASSENZA – Massimo Tecca analizza i possibili risvolti che l’infortunio di Vidal (qui le ultime) potrebbe avere per l‘Inter: «Infortunio Vidal? È un problema per Conte, ma la stagione del cileno è stata al di sotto delle attese. Il tecnico ha trovato delle soluzioni alternative, ma la sua assenza potrebbe non essere così grave per l’Inter».