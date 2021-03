Lega Serie A, svolta quest’oggi assemblea: in ballo i diritti TV 2021-2024

Logo Serie A Inter-News

Quest’oggi, in video-conferenza, si è svolta un’assemblea di Lega in Serie A. Il punto fondamentale all’ordine del giorno la trattativa per la cessione dei diritti TV nel triennio 2021-2024.

TRATTATIVA – Quest’oggi si è svolta, in collegamento video, l’assemblea della Lega Serie A. All’ordine del giorno la questione relativa ai diritti TV per il triennio 2021-2024. Di seguito il comunicato: “L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. I club hanno approfondito con attenzione le offerte ricevute per i diritti audiovisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024 e proseguiranno la trattazione di questa importante tematica in una nuova Assemblea, prevista per la prossima settimana”.