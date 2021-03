Vidal, lo stop riscrive gerarchie in mezzo. PiÃ¹ spazio per Vecino e Sensi?

Vidal, lo stop riscrive gerarchie in mezzo. Più spazio per Vecino e Sensi?

Arturo Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

È notizia di oggi l’infortunio di Vidal al menisco sinistro, per cui dovrà sottoporsi ad un’operazione in artroscopia. Il cileno, protagonista di una staffetta con Eriksen, lascia il posto di “prima alternativa” vacante: è il momento di Vecino e Sensi?

STOP – Arturo Vidal sarà fermo ai box per qualche settimana. Il cileno, infatti, si sottoporrà ad un intervento in artroscopia, nella giornata di domani, per problemi al menisco sinistro. L’assenza del cileno potrebbe riscrivere le gerarchie nel centrocampo dell’Inter. Vidal, infatti, nonostante non abbia inciso in maniera decisiva nella stagione dei nerazzurri, rappresentava la prima e più valida alternativa ad Eriksen, diventato titolare nel centrocampo a 5 di Conte. L’assenza di Vidal apre nuovi scenari per calciatori che, quest’anno, hanno avuto meno spazio: Sensi e Vecino. È arrivato il loro momento?

OCCASIONE – L’infortunio di Vidal rappresenta un’occasione ghiotta per certi calciatori che, per vari motivi, hanno avuto meno spazio durante la stagione. Vecino, ripresosi recentemente da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo. Anche Sensi, alle prese con numerosi problemi muscolari, potrebbe giovare dell’assenza del compagno, per provare a ritagliarsi un minutaggio fondamentale per riprendere la condizione, in vista del finale di stagione con l’Inter e, perché no, per sperare in una convocazione di Roberto Mancini per Euro 2021.