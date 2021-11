Taveri: «Dumfries buona partita con l’Olanda, per lui aspetto psicologico»

Dumfries ha giocato stasera in Olanda-Norvegia 2-0, conquistando l’accesso diretto ai Mondiali (vedi articolo). Nel post partita su 20 il giornalista Mediaset Taveri afferma come per il laterale ci sia la possibilità di portare il buon momento all’Inter.

RIENTRA BENE – Denzel Dumfries ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali con la sua Olanda. Per Mino Taveri l’obiettivo raggiunto aiuterà il laterale a imporsi con l’Inter: «Sicuramente l’aspetto psicologico poi si riporta per forza sul campionato. Anche stasera Dumfries ha fatto una buona partita, ha controllato bene la sua fascia e la sua zona senza particolari problemi. Ci sono buone notizie anche per il Napoli in vista dell’Inter, poi ci sarà anche il ritorno dai viaggi di chi è andato dall’altra parte del mondo. È sempre la solita storia con la sosta».